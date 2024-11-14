В Челябинской области уничтожили 20 тонн зараженного винограда из Таджикистана

На нем нашли опасный карантинный сорняк

В Челябинскую область ввезли 37 тонн зараженных фруктов и ягод из Таджикистана. Сотрудники регионального Россельхознадзора проверили продукцию и поручили уничтожить часть продукции.

Всего с начала ноября в регион ввезли 101 партию импортных фруктов, овощей, зерна (почти 1,7 млн кг) и свыше 161 тысячи срезов цветов. Все они поступили из Китая, Казахстана, Киргизии, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана.

Из всей поступившей продукции зараженными оказались почти 17 тонн яблок и 20 тонн винограда из Таджикистана. Яблоки были заражены калифорнийской щитовкой, они были выпущены в оборот, так как данный вид вредителей не переносится с плодами. Виноград, зараженный сорняком повиликой, был уничтожен.

Остальную продукцию допустили к ввозу.