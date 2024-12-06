В Челябинской области уничтожено более тонны пельменей без документов

Машину с полуфабрикатами задержали на трассе сотрудники Россельхознадзора

В Челябинской области Россельхознадзор во время рейда обнаружил более тонны пельменей без документов, сообщает пресс-служба ведомства.

Автомобиль с мешками, набитыми полуфабрикатами, остановили на автодороге Челябинск — Троицк. Машина следовала от предпринимателя из Увельского района к получателям в Челябинск. В мешках оказалось 1160,6 килограмма замороженных пельменей. Ветеринарно-сопроводительных документов на продукты у водителя не было.

С помощью информационной системы «Меркурий» инспекторы Россельхознадзора установили, что документация на перевозку данного груза даже не оформлялась.

Плюс выяснилось, что за данным предпринимателем с начала года числится более 140 нарушений в категории «перемещение продукции за нелогичный период времени»: судя по отметкам, его пельмени доставлялись из Хомутинино в Челябинск (89 километров) всего за 4 (!) минуты.

За нарушение ветеринарных правил предпринимателю объявлено предостережение, поднадзорный груз неизвестного происхождения он уничтожил самостоятельно.