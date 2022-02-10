В Челябинской области уничтожат около 13 тонн опасного мяса

Собственника товара привлекли к административной ответственности

В Челябинскую область не допустили завоз около 13 тонн потенциально опасного мяса — полуфабрикаты из свинины из Ленинградской области. Эти продукты в ближайшее время утилизируют, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В момент контроля выгрузки на железнодорожном транспорте продукции должностные лица Россельхознадзора определили нарушение температурного режима при перевозке продуктов. От мяса были отобраны пробы и направлены для исследования в лабораторию. Вся продукция помещена на изолированное хранение», — сообщили в ведомстве.

На часть продукции у собственника не оказалось обязательных электронных ветеринарных сопроводительных документов. Из-за этого невозможно определить дату выработки и срок годности этой продукции, что не дает гарантии безопасности продукции.

Управление Россельхознадзора выдало получателю продукции предписание утилизировать почти 13 тонн продукции без ветеринарно-сопроводительных документов и привлекло его к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. В ближайшее время продукцию уничтожат.

Ранее в Магнитогорске были выявлены и изъяты из продажи говяжьи языки, обработанные ядовитым химическим препаратом.

В феврале в Челябинской области изъяли из торгового оборота и уничтожили 2,8 тонны подкарантинных яблок из Беларуси. Продукцию обнаружили на оптово-розничном рынке «Отрадный» Челябинска. После проверки фрукты решили раздавить на полигоне утилизационного завода в Увельском район.

