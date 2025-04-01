В Челябинской области уходит в отставку замминистра культуры

Дмитрий Столбов написал заявление по собственному желанию

Замминистра культуры Челябинской области Дмитрий Столбов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Постановление об освобождении его от замещаемой должности подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на портале официальной правовой информации.

«Освободить Дмитрия Столбова от замещаемой должности, расторгнуть с ним служебный контракт и уволить с государственной гражданской службы 25 апреля по инициативе гражданского служащего»,— говорится в документе.

Дмитрий Столбов на протяжении нескольких лет возглавлял управление материально-технического обеспечения Минкульта Челябинской области.