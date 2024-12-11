В Челябинской области учредят премию в области журналистики для школ и ссузов

Первый конкурс работ проведут в 2025 году

В 2025 году в Челябинской области проведут первый конкурс по журналистике среди школьников и учеников СПО. Об этом во время прямой линии с южноуральцами сообщил губернатор Алексей Текслер.

«Я бываю во многих школах, во многих СПО. Вместе с педагогами ребята там формируют контент про свою школу, про свои населенные пункты. Интерес к журналистике у ребят большой. Поэтому принято решение организовать конкурс среди школ и СПО на лучшую журналистскую работу. Это будет специальная премия», — заявил Алексей Текслер.

Губернатор также напомнил, что в 2024 году Челябинск стал площадкой для проведения федерального конкурса «Студенческий ТЭФИ».