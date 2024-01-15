В Челябинской области учителя смогут выдавать награды школьникам в мессенджерах

Такая функция появилась в учебном профиле в «VK Мессенджер»

«Функция важных сообщений позволяет не упустить самое необходимое в объемной переписке, а возможность расшифровки видеозвонка — получить текстовый протокол онлайн-совещания или родительского собрания. Кроме того, учеников можно мотивировать не только высокими оценками, но и специальными наградами прямо в „Сферуме“»,

— рассказал руководитель сервиса Рубен Акопов.