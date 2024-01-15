В учебном профиле «Сферум» в «VK Мессенджер» появился раздел «Награды». С его помощью учителя смогут поощрять школьникам прямо в чате класса или личной переписке. Также стала доступна расшифровка видеозвонков и важных сообщений, сообщает пресс-служба «VK Мессенджер».
Новые функции учебного профиля «Сферум» позволяют оповещать всех участников чата о важных сообщениях. Еще одной функцией стало поощрение учеников. Уже есть шесть наград за доклады, активную работу, помощь одноклассникам, участие в олимпиадах и спортивные достижения.
«Функция важных сообщений позволяет не упустить самое необходимое в объемной переписке, а возможность расшифровки видеозвонка — получить текстовый протокол онлайн-совещания или родительского собрания. Кроме того, учеников можно мотивировать не только высокими оценками, но и специальными наградами прямо в „Сферуме“», — рассказал руководитель сервиса Рубен Акопов.
Каждый ученик может получить награду один раз. Она навсегда останется в его учебном профиле и будет видна всем пользователям.
Напомним, что с 1 марта этого года в России вступил в силу запрет на использование иностранных мессенджеров. Это значит, что госорганизации, в том числе школы и учреждения допобразования, должны использовать для обмена информацией специальные безопасные сервисы. Мы выяснили, для чего это нужно и при каких условиях подобные чаты можно сохранить.
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