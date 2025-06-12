В Челябинской области участок трассы А-310 расширят до четырех полос

Развитие дорожной инфраструктуры в регионе обсудили Алексей Текслер и Марат Хуснуллин

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в Москве обсудил вопросы социально-экономического развития региона с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Особое внимание было уделено вопросам переселения граждан из аварийного жилья и развития дорожной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Челябинская область продолжает поступательно развиваться. За последние пять лет более 17,5 тысячи человек переехали в новые квартиры. Таким образом, на сегодняшний день текущую программу переселения граждан регион завершил»,— отметил Марат Хуснуллин.

Неплохие показатели у региона и по вводу жилья, считает зампредседателя правительства. Только за первые четыре месяца 2025 года было введено в эксплуатацию почти 860 тысяч квадратных метров нового жилфонда. Хороший прирост и по ИЖС — построено домов на 43% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Алексей Текслер выразил признательность Марату Хуснуллину за поддержку крупных инфраструктурных проектов и помощь в решении многолетних проблем, связанных с развитием участков федеральных дорог. Так, в 2022 году до четырех полос был расширен участок трассы М-5 «Подъезд к Екатеринбургу». Расширены 90 километров трассы М-5 «Урал» на участке между Челябинском и Миассом и 14 километров в Ашинском районе. Последний участок является первым этапом большого проекта по обходу Сима. Программа по доведению дороги до четырех полос разработана по поручению президента Владимира Путина.

«Завершение дорожных работ на этой магистрали позволит решить многолетнюю проблему работы трассы в режиме перегрузки, интенсивность которой уже сейчас превышает 30 тысяч автомобилей в сутки. Все это существенно повысит безопасность дорожного движения, а также увеличит туристическую и экономическую привлекательность территории»,— уточнил Алексей Текслер.

Также будет капитально отремонтирован участок трассы А-310 Челябинск — Троицк — граница Казахстана от Еманжелинска до поселка Синий Бор. Его реконструкция и расширение до четырех полос серьезно улучшат транспортное сообщение в регионе, добавил губернатор.

Алексей Текслер также рассказал о масштабном обновлении дорожной инфраструктуры в регионе. Всего в этом году в нормативное состояние приведут более 750 километров дорожного покрытия, более 240 из них — в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Доложил глава региона и о строительстве метротрамвая в Челябинске за счет средств инфраструктурного кредита. На улице Овчинникова завершаются работы по устройству стартового котлована. Из него начнется проходка первого тоннеля к площади Революции. Монтаж первого тоннелепроходческого комплекса планируют начать уже в июле.

В завершении встречи Марат Хуснуллин подчеркнул, что регион продолжат комплексно развивать и помогать реализовывать масштабные планы.