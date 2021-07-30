В Челябинской области участница Великой Отечественной войны отмечает 100‑летний юбилей

Гульнур Гриневич из Нагайбакского района служила в СМЕРШе

В пятницу, 30 июля, свой 100-летний юбилей отмечает Гульнур Гриневич из поселка Балканы Нагайбакского района. Участница Великой Отечественной войны в праздничный день принимает гостей и поздравления, пребывая в здравии и твердой памяти. Корреспондент информагентства «Первое областное» присоединилась к многочисленным поздравлениям юбилярше и узнала секреты долголетия.

Гульнур Мухаметдиновна сейчас живет в своем доме, построенном после войны мужем, также фронтовиком, Владимиром Гриневичем. За бабушкой, которая уже дважды прапрабабушка, ухаживает дочь Нина Владимировна и зять Григорий Игнатьевич. Распорядок дня 100-летнего ветерана — это режим по минутам: приемы еды небольшие, но частые, все больше отдыха. В праздничный день в доме собрались самые близкие родственники, чтобы не потревожить покой любимой долгожительницы.

Гульнур Мухаметдиновна всех помнит и с трудом, но не без удовольствия общается с гостями. Голос у бывшей учительницы, конечно, все тише, слух — все слабее. Праздничное платье с медалями на ее хрупкие плечи уже не надевают.

«У мамы было в семье десять детей. Когда началась война, она сначала работала здесь в школе и заочно училась в педучилище. Но в 1943 году добровольцем ушла на фронт, попав в контрразведывательные войска», — рассказывает дочь Нина Владимировна.

Девушка вступила в отряд Первого Белорусского фронта, ее задачей была цензура фронтовых писем. Их спецотряд шел вслед за частью, дислоцировались в маленьких деревнях или вовсе в полевых условиях. На каждом привале — проверка писем «в рамках борьбы с антисоветскими элементами, проникшими в части и управления Красной Армии».

«Это была секретная служба, их называли СМЕРШ, мама и после войны не рассказывала об этом. Да что там рассказывать: письма, в которых солдаты жаловались на условия, довольствие, руководством просто уничтожались», — рассказывает Нина Владимировна.

Военные условия и для отряда спецслужб были далеки от комфорта. До 1945 года девушке приходилось носить сапоги 45-го размера. Других просто не выдавали. После нескольких потерь во время перехода болот (да еще и в юбке!) Гульнур стала надевать в сапоги сначала тапочки.

За эти годы она видела все ужасы войны, но, к счастью, не была ранена. Победу встретила в Германии, в Вайморе.

«Командир сказал, что война закончилась. Мы сначала не верили, а потом обрадовались. Солдаты долго стреляли в небо от радости», — вспоминает Гульнур Мухаметдиновна.

В 1945 году еще на фронте она познакомилась в водителем Владимиром Гриневичем. Через год молодые поженились и до 1947 года служили в Польше. Затем супружеская пара переехала в родной для Гульнур район. Здесь они работали, построили дом, воспитали троих детей. В 1997 году Владимир Арсентьевич покинул этот мир. Через несколько лет ухаживать за фронтовичкой приехала с мужем дочь Нина.

Семья ухаживает за бабушкой с любовью и трепетом. Благодаря такому вниманию и нежности Гульнур Мухаметдиновна сегодня встречает свой столетний юбилей.