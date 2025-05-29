В Челябинской области участники СВО получат скидку на аренду земли

Речь идет об участках под размещение нестационарных торговых объектов

В Челябинской области установили льготный размер арендной платы для предпринимателей — участников специальной военной операции. Соответствующий закон приняли в четверг, 29 мая, депутаты Заксобрания региона.

Льготы распространяются на участки, которые находятся в государственной и муниципальной собственности и используются участниками СВО для размещения нестационарных торговых объектов.

«Скидка будет составлять 50 процентов и выше — на рассмотрение муниципалитетов. Новая мера поддержки нацелена на помощь ветеранам специальной военной операции и инвалидам боевых действий и их вовлечение в предпринимательскую деятельность», — рассказал председатель комитета по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.

Скидка будет предоставляться физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, а также организациям, если участник спецоперации является единственным учредителем и одновременно руководителем такой организации.



Обязательное условие: на дату обращения предприниматели должны являться ветеранами или инвалидами боевых действий.