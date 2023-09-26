В Челябинской области участникам СВО увеличат единовременные выплаты

По решению губернатора законопроект внесли на рассмотрение депутатам

В Челябинской области увеличат единовременные выплаты контрактникам — участникам СВО. По инициативе губернатора Алексея Текслера они получат по 75 тысяч рублей. Соответствующий законопроект уже внесли на рассмотрение депутатам Законодательного собрания региона, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Напомним, по решению Алексея Текслера каждый контрактник — участник специальной военной операции получат единовременно по 50 тысяч рублей. Теперь эту выплату решено поднять до 75 тысяч.

В министерстве социальных отношений области пояснили, что соответствующий законопроект внесли на рассмотрение депутатам ЗСО. Парламентарии обсудят его уже на ближайшем заседании.

«По инициативе главы региона Алексея Текслера в Челябинской области установлены меры социальной поддержки в виде единовременных выплат участникам специальной военной операции и членам их семей. Законопроект предусматривает увеличение размера выплаты с 50 тысяч до 75 тысяч рублей ряду категорий граждан. Размер единовременной выплаты несовершеннолетним детям участников спецоперации остается прежним — 20 тысяч рублей», — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

В ведомстве пояснили, кто может получить выплату:

— граждане, заключившие контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2023 года для прохождения военной службы, состоящие на воинском учете в военных комиссариатах Челябинской области или отобранные пунктом отбора на военную службу по контракту г. Челябинска;

— граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами Челябинской области и заключившие в период прохождения военной службы по призыву, но не ранее 21 сентября 2022 года и не позднее 31 декабря 2023 года, контракт с Министерством обороны Российской Федерации для прохождения военной службы;

— граждане, призванные на военную службу по призыву военными комиссариатами иных субъектов Российской Федерации, заключившие в период прохождения военной службы по призыву, но не ранее 21 сентября 2022 года и не позднее 31 декабря 2023 года, контракт с Министерством обороны Российской Федерации и проходящие военную службу в войсковых частях Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Челябинской области.

За выплатами нужно обращаться в управление социальной защиты. Сделать это могут как супруги военнослужащих, так и их родители. Выплаты в повышенном размере планируется предоставлять после 1 октября.



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