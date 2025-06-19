В Челябинской области участникам СВО и их семьям упростили доступ к услугам МФЦ

В Едином центре консультируют в режиме одного окна

На площадке Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО Челябинской области доступны 53 государственные и муниципальные услуги. Прием бойцов ведется здесь в режиме одного окна. За один визит можно решить сразу несколько вопросов, касающихся получения удостоверения ветерана, мер соцподдержки, реабилитации, трудоустройства, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Сегодня обратился сюда с вопросом по санаторно-курортному лечению. Мне оперативно предоставили информацию. Бойцы могут сюда прийти, чтобы узнать о мерах соцподдержки, получить юридическую помощь, получить консультацию по оформлению документов, льгот и всевозможных преференций. Это очень удобно, что целый комплекс различных услуг доступен в одном здании», — считает участник СВО Алексей с позывным «Второй».

По словам специалиста Единого центра Яны Чупышевой, государственные и муниципальные услуги предоставляются в режиме одного окна ежедневно.

«К нам обращаются военнослужащие либо члены их семей с самыми разными вопросами. С 9 июня, с момента открытия окон МФЦ, в Едином центре мы предоставили 24 услуги. В основном обращения касаются оформления документов, подтверждающих участие в спецоперации, восстановления доступа к „Госуслугам“, а также различных льгот, которые доступны в нашем регионе участникам СВО. Их много, одна из востребованных — льгота по оплате жилищно-коммунальных услуг, транспортному и земельному налогам», — уточнила специалист Яна Чупышева.





Единый центр поддержки участников СВО сегодня — скорее не учреждение, а большой дом для бойцов и членов их семей. Так считают многие из обратившихся. Здесь оказывают комплекс услуг соцподдержки, юридическую и психологическую помощь, помощь в оформлении документов, а также особое внимание уделяют вопросам реабилитации вернувшихся «из-за ленточки».

«На сегодняшний день количество людей, которых принимает Единый центр, составляет порядка ста человек в день. В здании Единого центра расположено сразу несколько организаций, помогающих бойцам СВО. Это челябинский филиал фонда „Защитники Отечества“, Комитет семей и воинов Отечества, региональная Ассоциация ветеранов СВО. Я надеюсь, мы будем дальше расширять возможности по поддержке и реабилитации бойцов. Наш регион является примером. В первую очередь большая благодарность за это губернатору Челябинской области. Единый центр создан на Южном Урале по поручению главы региона Алексея Текслера, он всегда поддерживает и ведет нас», — пояснила замдиректора Единого центра поддержки и реабилитации участников СВО Мария Шпилькова.





В марте 2025 года на базе Единого центра заработал медицинский блок — здесь оказывается комплекс услуг по оздоровлению и реабилитации. Открыты кабинеты лечебного массажа, психотерапевта, врача-реабилитолога.

«У нас уже более 300 посещений, с каждым днем к нам обращается все больше и больше бойцов. Сейчас мы находимся в зале лечебной физкультуры. Он оснащен достаточно современным новым оборудованием. Это и мотосиловые станции, беговые дорожки, степперы, велосипеды. Здесь есть оборудование, которое называется Biogenet. Это оборудование с биологической обратной связью. Мы имеем возможность поставить бойца на беговую дорожку, включить определенную программу, надеть на мышцы нижних конечностей датчики, снимать показатели, расшифровывать графики, корректировать течение, и, соответственно, датчиками мы можем еще и проводить нейростимуляцию этих мышц», — пояснил замдиректора по медико-социальной реабилитации Единого центра Михаил Моторин.

Есть возможности для проведения терапии виртуальной реальности. Сейчас подключены четыре программы, позволяющие человеку перенестись в другую реальность — поплавать в море, поиграть на поле, есть специальная программа «антиболь». Также в зале установлены специальные аппараты для механотерапии, на которых можно разрабатывать все виды суставов. Это рекомендуют врачи при тугоподвижности, при контрактурах, при ранениях в составах верхнего костного скелета.

«В рамках курсов по реабилитации работает школа ходьбы и школа падения. То есть бойцы, которые к нам приходят на протезах, могут позаниматься в этой школе. Мы обучаем их заново ходить. Боец должен знать, с какой ноги ему встать, шагнуть, подняться на лестницу», — уточняет он.





По словам Михаила Моторина, процесс реабилитации бойцов индивидуален, поскольку присутствует разная патология и сопутствующие заболевания, но у всех прослеживается положительная динамика. На базе Единого центра работает команда профессиональных врачей: это врач-физиотерапевт, врачи ЛФК, врачи-реабилитологи. При необходимости здесь привлекают к работе специалистов.

«У меня сквозное пулевое ранение в голову во время выполнения боевого задания в зоне СВО. В результате я сразу полностью потерял речь, не мог ни нормально есть, ни говорить. После прохождения курса реабилитации в центре я с вами могу говорить, пусть пока еще немного сбивчиво. Сейчас песни пробую напевать, а раньше ни слова не мог произнести», — рассказывает участник СВО Валерий с позывным «Рысь».

По словам ветеранов СВО, комплексный подход, который реализуют в Едином центре, очень важен для ребят, вернувшихся «из-за ленточки». В планах на базе учреждения оказывать до двухсот различных услуг участникам СВО и их семьям.