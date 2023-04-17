В Челябинской области участились жалобы на плохое благоустройство

Растаявший снег обнажил беспорядок во дворах

В Челябинской области резко возросло количество обращений жителей на тему благоустройства. За минувшую неделю Центр управления регионом насчитал 544 жалобы на сломанные детские горки, лавочки, а также на не убранный после зимы мусор. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила пресс-служба южноуральского ЦУРа.

В топе самый волнующих людей тем также дороги (438 обращений), ЖКХ (362) и транспорт (304).

В ЦУРе отметили, что всю минувшую неделю приходили жалобы от жителей Сосновского района, связанные с отсутствием воды в микрорайонах Вишневая Горка, Белый Хутор, Привилегия и других. Ранее ИА «Первое областное» писало, что на выходные жители челябинского пригорода снова остались без воды.

В пресс-службе ЦУРа Первому областному информагентству пояснили, что рейтинги жалоб формируются на основе информации из двух каналов: результатов мониторинга соцсетей с помощью системы «Инцидент Менеджмент» и платформы обратной связи на «Госуслугах».