В Челябинской области участились возгорания травы

9 из 10 ландшафтных пожаров случаются по вине человека

В Челябинской области началась активная фаза сезона ландшафтных пожаров. Возгорания сухой травы происходят ежегодно после схода снега. Чаще всего причиной таких пожаров является человеческий фактор: не потушенная сигарета, пал сухой травы и сжигание мусора на садовых участках, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Накануне магнитогорские пожарные тушили возгорание на окраине садового товарищества «Строитель-1». Вспыхнула сухая трава на заброшенных участках, из-за сильного ветра огонь очень быстро распространялся по сухостою и зарослям кустарников. Дома удалось отстоять. В Копейске сотрудники МЧС ликвидировали ландшафтный пожар — горел камыш в 150 метрах от СНТ «Мичурино». Там огонь также подобрался к садовым домикам, но пожар локализовали без ущерба строениям.

Ранее сотрудники Ашинского гарнизона тушили территорию официально ликвидированного еще в 2021 году СНТ в Катав-Ивановском районе. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц. Загоревшаяся сухая растительность могла очень быстро перейти в серьезный ландшафтный пожар.

«В преддверии майских праздников и длительных выходных сотрудники МЧС России призывают население к соблюдению мер и правил безопасности. Разведение костров и иное использование открытого огня — достаточно высокий риск развития неконтролируемого горения и, как следствие — пожара. В зону риска попадает не только личное имущество приусадебного участка, но и лесные массивы, граничащие с населенными пунктами и садовыми товариществами», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

На сегодня специалисты государственного пожарного надзора составили более 50 административных протоколов за нарушение правил пожарной безопасности при использовании открытого огня.