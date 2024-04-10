На Южном Урале дети стали чаще выпадать из окон. Летом в Челябинской областной детской клинической больнице ежедневно регистрируют до 25 детей с черепно-мозговыми или высотными травмами. Южноуральские врачи рассказали, как правильно нужно оборудовать окна, чтобы избежать трагедий.

«Высотные травмы — это очень опасно. Дети становятся инвалидами, а это совершенно другая жизнь и для малыша, и для родителей. Есть моменты, которые не зависят от взрослых, но это не тот случай», — говорит заведующая отделением анестезиологии-реанимации ЧОДКБ Елена Грицкова.

Во избежание трагедий врачи рекомендуют убирать мебель подальше от окон, установить фиксаторы или блокираторы и ни в коем случае не рассчитывать на москитную сетку, не оставлять детей одних в комнате с открытым окном и объяснить им, что подоконник — это не место для игр.

Ранее в Копейске шестилетняя девочка погибла, выпав из окна. Дошкольница не удержалась на подоконнике.