В Челябинской области учащихся трех школ и детдома кормили из битой посуды

Это и другие нарушения в учреждениях выявила прокуратура Южноуральска

Прокуратура Южноуральска выявила нарушения в организации детского питания в трех школах и детском доме. К дисциплинарной ответственности привлекли 12 должностных лиц, а директорам организаций «Школьное питание» и «Заводское питание» выписали штрафы. Среди выявленных нарушений санитарных норм и правил — использование поварами старых алюминиевых кастрюль, посуда со сколами и трещинами для подачи блюд, нарушения правил хранения продуктов и другие. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.



«Нарушения выявлены в трех школах и центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Проверка проводилась с участием центра гигиены и эпидемиологии Челябинской области в Троицке», — рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Вопросы у надзорных органов вызвали нарушения температурного режима хранения продуктов, отсутствие суточных проб еды к каждой партии приготовленных блюд. В детском доме не все повара имели необходимые отметки об анализах в санкнижках.

Руководителям центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, ООО «Школьное питание» и ООО «Заводское питание» направлены представления об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Напомним, в Нагайбакском районе осудили заведующую столовой Фершампенуазской средней школы, которая похитила 1,3 млн рублей, собранных с родителей за питание учащихся.

Между тем журналисты ИА «Первое областное» побывали в лучшей школьной столовой Челябинской области, где детей приучают к здоровому питанию (на фото). Репортаж оттуда читайте на нашем сайте.

