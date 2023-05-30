В Челябинской области убрали около 30 незаконных свалок с начала 2023 года

На ликвидацию скоплений мусора бюджет выделил более 200 млн рублей

На Южном Урале в этом году необходимо ликвидировать 218 несанкционированных свалок. Как сообщили в региональном Минэкологии, начало этой работе уже положено. С начала 2023 года в нашем регионе удалось убрать почти три десятка незаконных скоплений мусора. В ведомстве контролируют ход этих работ, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Соглашения на ликвидацию свалок заключены с 15 южноуральскими муниципалитетами. На эти цели региональный бюджет уже направил более 200 млн рублей.

«Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта Челябинского регионального отделения партии „Единая Россия“ — „Генеральная уборка 74“. К работам уже приступили в Чебаркульском, Увельском, Аргаяшском, Агаповском и Троицком муниципальных районах», — сообщили в Минэкологии региона.

Так, например, в рамках этого проекта уже навели порядок в Лебедевском сельском поселении (Еткульский район). Местные партактивисты уже приняли решение провести аналогичные работы в Печенкино, Каратабане, в селе Писклово и в Белоусовском сельском поселении. Очень много покрышек и мусора, оставленного отдыхающими, обнаружили на водоеме в районе златоустовского поселка Балашиха. Депутаты и волонтеры навели там порядок.





Добавим, что работа по избавлению от мусора ведется не только в отношении незаконных свалок, но и закрытых мусорных полигонов. Так, в Магнитогорске, Златоусте, Карталах и Верхнем Уфалее подрядчики приступили к рекультивации местных свалок. Вместо гор с отходами будут возвышаться зеленые холмы, как это сделано в Челябинске. Гарь и неприятные запахи с этих полигонов перестанут беспокоить более 200 тысяч южноуральцев.