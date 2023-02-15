В Челябинской области у власти чаще всего интересуются благоустройством, дорогами и газом

Большинство обращений поступило в электронной форме

В 2022 году в органы власти всех уровней и общественные приемные губернатора Челябинской области поступило более 185 тысяч обращений. В топе тем, интересующих южноуральцев, — благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог и газификация. Об этом сегодня, 15 февраля, сообщила пресс-служба правительства Челябинской области.

Также большое количество обращений поступило по вопросам соцподдержки (лечение и лекарственное обеспечение и помощь семьям с детьми) и мобилизации.

Почти 60% обращений поступило в электронной форме, около 30% — в письменной. Каждый десятый житель региона рассказал о своей проблеме по телефону или на личном приеме.

В управление по работе с обращениями граждан правительства Челябинской области за прошлый год поступило более 4 тысяч телефонных звонков. Даны консультации по поводу оказания медицинской помощи, получения средств реабилитации, газификации, устранения коммунальных аварий, транспорта и частичной мобилизации.

Губернатор, его заместители и уполномоченные лица правительства области в прошлом году приняли 1903 человека. В общественные приемные губернатора поступило 4 тысячи обращений. Из них 1600 вопросов решено положительно, 1800 обращений рассмотрено с выездом на место.