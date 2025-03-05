В Челябинской области у пьяных водителей конфисковали машины, мопед и трактор

Технику передали промпредприятию в Красноармейском районе

Судебные приставы Красноармейского района передали промышленному предприятию пять единиц техники, конфискованных у граждан, осужденных за вождение подшофе, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

В числе конфискованных транспортных средств легковые автомобили Toyota Carina, Lada 211540 и Lada 21053, а также трактор Т-40М и мопед Racer RC50.

«Транспортные средства были конфискованы и переданы в собственность государства. Позже судебные приставы Красноармейского района собрали пакет необходимых документов и передали машины, трактор и мопед в пользование заинтересованного промышленного предприятия», — отмечают в пресс-службе.

Троим владельцам машин, попавшимся сотрудникам ГИБДД в пьяном виде впервые, назначены обязательные работы от 200 до 300 часов. Также их лишили прав на срок от двух до двух с половиной лет.

Два водителя, привлеченные к уголовной ответственности повторно, получили по году колонии-поселения и лишились прав на 3,5 и 4 года.