В Челябинской области у предпринимателя изъяли почти пять тонн опасного сливочного масла

Бизнесмен не проверил сопроводительные санитарные документы

Сотрудники Россельхознадзора изъяли у магнитогорского предпринимателя около пяти тонн фальсифицированного сливочного масла. Продукция была изготовлена в Московской области с нарушениями и представляла угрозу для здоровья потребителей, сообщили в пресс-центре управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям.

Московское управление Россельхознадзора направило в регионы информацию о том, что осенью 2022 года предприятие, располагающееся в Московской области, выпустило на фантомных площадках несколько тонн сливочного масла с несоответствием метиловых эфиров жирных кислот и продало его предпринимателям из различных регионов. Проверив информацию, сотрудники южноуральского Россельхознадзора выяснили, что в Челябинскую область поступило почти пять тонн опасного масла и весь объем продукции находится на складе индивидуального предпринимателя в Магнитогорске.

«С предпринимателем провели разъяснительную беседу, объяснили риски для населения при употреблении потенциально опасной продукции. Собственник по предписанию управления Россельхознадзора изъял масло из оборота»,— рассказали в ведомстве.

Также в управлении Россельхознадзора отметили, что предприниматель мог избежать убытков, если бы при заключении сделки с компанией внимательно изучил сопроводительные документы.

Ранее ведомство изъяло 1,6 тонны спреда, который предприниматель из Пермского края поставлял в южноуральские детские сады под видом сливочного масла.