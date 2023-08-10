В Челябинской области у двух братьев нашли уникальную патологию в генах

Поставить диагноз помог анализ в лаборатории ЧОДКБ

Медики Челябинской областной детской больницы помогли выявить редкую поломку гена, с которой столкнулись два брата из одной семьи. Диагноз был поставлен мальчишкам по результатам анализа, проведенного в генетической лаборатории ЧОДКБ, сообщает пресс-служба клиники.

Ярче всего патология проявилась у младшего брата. С первых месяцев жизни ребенок плохо набирал в весе, неуверенно стоял в кроватке. А ходить так и не начал. Вскоре у мальчика начались приступы эпилепсии, и ребенка направили в неврологию ЧОДКБ. Однако медики заподозрили, что корень болезни кроется в генах, и направили мальчика на клиническое секвенирование.

«Это очень серьезное дорогостоящее исследование. Для семьи оно было бесплатным. С его помощью и нашли глутаровую ацидурию. А так как у старшего были похожие неврологические симптомы, ему сделали прицельный анализ, который подтвердил заболевание в более легкой форме», — говорит заведующая медико-генетической консультацией ЧОДКБ Галина Буянова.

Глутаровая ацидурия I типа — наследственное заболевание. Оно возникает при нарушении обмена аминокислот и жирных кислот. Болезнь проявляется мышечной дистонией, гиперкинезами и другими неврологическими нарушениями в сочетании с тяжелыми расстройствами метаболизма.

Ребят направили лечиться в Москву. Там мальчикам назначили низкобелковую диету с включением специализированной смеси для больных наследственными болезнями аминокислотного обмена и препарат для коррекции метаболических процессов.

«Диетолог расписал и рассказал все, что нужно делать. Сначала было страшно. Но, оказывается, всему можно научиться, был бы правильный настрой, очень важно не опускать руки», — говорит мама ребят Эльвира.

Спустя четыре года младший брат учится в обычной школе и занимается спортом. Два раза в год паренек проходит реабилитацию в РДКБ.

Напомним, с 1 января 2023 года в роддомах России проводят расширенный скрининг на 36 заболеваний, в том числе на глутаровую ацидурию. Сейчас в Челябинской области всего два ребенка с таким диагнозом.