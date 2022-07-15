В Челябинской области трудоустроили больше 100 беженцев с Украины, ДНР и ЛНР

Людей на работу принимают предприятия промышленной, пищевой, сельскохозяйственной и туристической отраслей



В Челябинской области трудоустроили 104 человека, прибывших с Украины, из Донецкой и Луганской Народных Республик. Среди профессий, предложенных беженцам, — официант, медсестра, кладовщик, начальник цеха, юрисконсульт, продавец, автослесарь, курьер, электронщик и другие. Об этом сегодня, 15 июля, сообщили в службе занятости населения региона.

«Работодатели, которые трудоустроят граждан Украины, ДНР или ЛНР, могут получить субсидии из средств Фонда социального страхования РФ. Ее размер равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ), увеличенному на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, на районный коэффициент и на фактическую численность трудоустроенных. Субсидия выплачивается по истечении первого, третьего и шестого месяца работы принятого на работу сотрудника», — отметил начальник главного управления по труду и занятости Владислав Смирнов.

Для поиска работы в Челябинскую область граждане могут обратиться к специалистам службы занятости, в том числе в пунктах временного размещения. Специалисты помогут подать заявление на портале «Работа России» trudvsem.ru, подобрать подходящий вариант трудоустройства и окажут содействие при проведении собеседования с работодателем.

Если невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия необходимой квалификации, беженцы могут бесплатно пройти профобучение по направлению службы занятости населения по востребованным на рынке труда квалификациям.

По вопросам трудоустройства прибывшие с Украины, из Донецкой и Луганской Народных Республик могут обратиться по телефону горячей линии службы занятости населения — 8-800-444-80-88.