В Челябинской области три конфискованных автомобиля передали военным

Прежние владельцы лишились машин за езду в пьяном виде

Судебные приставы передали на нужды военных три автомобиля, которые ранее конфисковали за езду водителей в пьяном виде, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Челябинской области.

Так, житель Чебаркуля лишился внедорожника Land Cruiser. В Верхнеуральске гражданин остался без Mitsubishi ASX, а магнитогорец расстался с Hyundai Tucson.

«Сначала водители были оштрафованы на 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишены прав на полтора года. А при повторном нарушении правил — осуждены по статье 264.1 УК РФ. Каждому были назначены по 200—300 часов обязательных работ, водителей также лишили прав на два-три года, а автомобили осужденных как средства совершения преступлений были конфискованы в доход государства», — рассказывают в пресс-службе.

Информацию о конфискованных автомобилях приставы передали в Росимущество. А это ведомство передало машины в Министерство обороны для нужд военных.

Ранее судебные приставы города Коркино также передали военному ведомству конфискованные в доход государства легковые автомобили, владельцы которых повторно попались пьяными за рулем.