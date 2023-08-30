В Челябинской области третьи сутки ищут уехавшего в магазин 82‑летнего пенсионера

Спасатели обследуют лес, где он любил собирать грибы

В Усть-Катаве третьи сутки ищут пропавшего 82-летнего мужчину. Пенсионер уехал из дома в магазин за рулем своей машины, однако до темноты домой не вернулся, а его телефон значится вне зоны действия сети. Подробности сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы региона.

С заявлением о пропаже в полицию обратились родственники мужчины. Сотрудники МВД начали поиск в городе, а спасатели решили проверить версию о выезде пенсионера в горно-таежную местность за грибами.

«При внезапном исчезновении человека и отсутствии связи с ним самыми важными для поиска являются первые двое суток, поэтому после обнаружения пропажи проверяются все доступные версии и источники информации», — отметили в ПСС.

В первые сутки до трех часов ночи спасатели вместе с близким другом пропавшего обследовали дороги, тропы и поляны леса, куда 82-летний мужчина чаще всего выезжал за грибами.

Ночью поиск вели также на квадроциклах и внедорожниках.

«Сегодня тоже с утра поисковые работы ведутся. МЧС помогли — выделили беспилотник. Поэтому там смотрят еще и сверху», — пояснили в пресс-службе поисково-спасательной службы.

До сих пор пенсионер считается пропавшим без вести.

Напомним, каждый год в России пропадает около 180 тысяч человек. Читайте материал информагентства «Первое областное» о кинологе-спасателе из Челябинска, который уже более восьми лет ищет потерявшихся людей.