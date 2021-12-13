В Челябинской области треснул мост через реку Сим

Местные власти временно ограничили движение автомобилей по переправе

В Миньяре Челябинской области треснул мост, не выдержав нагрузки грузовых автомобилей. Об этом в социальных сетях сообщили местные жители. Администрация Миньяра приняла решение временно ограничить движение по мосту.

«Переправа через реку Сим не выдержала нагрузки большегрузов. Через поселок ежедневно ездят фуры со щебнем. Мост в микрорайоне Завьяловка не был рассчитан на это. В итоге по переправе пошла трещина. Появилась угроза обрушения», — сообщили горожане.

В пресс-службе администрации Ашинского района сообщили, что власти Миньяра ограничили движение по мосту до выяснения и устранения проблем.

«Согласно постановлению администрации Миньярского городского поселения временно ограничено до планирования проведения комплексного обследования движение через мост на реке Сим на участке автомобильной дороги между улицами Заикина и 1 Мая в городе Миньяре. Администрация Миньярского городского поселения организует установку соответствующих дорожных знаков», — уточнили в мэрии.

Все работы находятся на контроле главы Миньяра Гюзели Сибагатулиной.