В Челябинской области трассу М-5 перекроют на пять часов 10 августа

В Ашинском районе дорожники будут взрывать скалу

10 августа на территории Ашинского района перекроют на пять часов движение по участку федеральной трассы М-5. С девяти утра до двух часов дня на 10-километровом отрезке продолжатся буровзрывные работы. Скалу взрывают каждый четверг до октября, предупреждает управление федеральными автомобильными дорогами «Южный Урал».

На участке 1565—1576 км продолжаются буровзрывные работы. Это часть масштабного расширения федеральной дороги на территории Челябинской области. В Упрдор «Южный Урал» каждый четверг предупреждают, что на месте дорожники будут подрывать скалу, поэтому движение по участку остановят. Процесс взрывания скального грунта подробно описывали здесь. А сегодня ограничения в движении транспорта введут с девяти утра и до двух часов дня.

«Схема объезда данного участка реконструкции по региональным дорогам по маршруту Аша — Миньяр — Сим предусмотрена только для легкового транспорта. Для тяжеловесного транспорта (большегрузы, автобусы) на время буровзрывных работ проезд запрещен», — пояснили в ведомстве.

Всего до октября этого года рабочим надо «срезать» почти три миллиона кубометров горной массы.