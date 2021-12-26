В Челябинской области трасса для тренировки олимпийской сборной готова наполовину

Губернатор Алексей Текслер и президент Федерации фристайла России Алексей Курашов лично оценили проведенные работы

В январе в Челябинской области на горнолыжном курорте «Солнечная долина» пройдут сборы российской олимпийской команды перед зимней Олимпиадой в Пекине. На сегодняшний день трасса для ски-кросса, подобная той, которая будет в Пекине, уже наполовину готова. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил президент Федерации фристайла России Алексей Курашов, который прибыл в Челябинскую область, чтобы проинспектировать строительство трассы и лично ее протестировать, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Солнечная долина очень ответственно подошла к подготовке трассы, учитывая даже неблагоприятные для нашего вида спорта теплые условия. Тем не менее мы подготовились, половину трассы сделали, и до 8 января планируем полностью реализовать тот размер трассы, который будет на Олимпиаде в Пекине. У нас все идет по плану, генерация снега хорошая, так что все отлично»,— сообщил Алексей Курашов.

Президент Федерации фристайла России отметил, что все это было бы непросто реализовать без поддержки губернатора и правительства Челябинской области, и все условия, созданные на ГЛК «Солнечная долина», высоко оцениваются как спортсменами, так и международной Федерацией фристайла.

Губернатор Алексей Текслер добавил, что в этом году трассу начали готовить раньше, чем обычно, для того, чтобы сделать ее идентичной той, которая будет в Пекине, а также закупили все необходимое оборудование. На тренировки спортсмены сборной России прибудут на Солнечную долину в январе.

«Мы горды, что они будут готовиться к Олимпиаде на южноуральских склонах. Желаем ребятам удачи, побед, конечно, рассчитываем на них. Будем болеть и переживать»,— сказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, в конце февраля на Солнечной долине пройдет этап Кубка мира по ски-кроссу, к которому также необходимо будет тщательно подготовиться.

«Это наша вторая задача. Все должно быть на высоком организационном уровне. К нам любят приезжать спортсмены со всего мира, уверен, что и в этом году будет то же самое, большой праздник спорта. Готовимся вместе со спортсменами, я тоже сегодня решил прокатиться, и всем советую на новогодних праздниках покататься, у нас достаточное количество горнолыжных центров. Я думаю, все получат массу удовольствия»,— добавил глава Челябинской области.

Напомним, Кубок мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс проводится на горнолыжном курорте с 2017 года.