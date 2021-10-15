В Челябинской области теплая погода задержится еще на несколько дней

В пятницу воздух прогреется до +17°C

Сегодня, 15 октября, в Челябинской области потеплеет до +17°C. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

Утром в регионе столбики термометров покажут около +3°C. Днем воздух прогреется до +12, +17°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.

В Челябинске утром ртутные столбики поднимутся до +2°C, днем температура воздуха составит +13, +15°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В выходные дни температура воздуха постепенно начнет снижаться. За подробными прогнозами следите на нашем сайте.