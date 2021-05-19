В Челябинской области температура воздуха упадет до +21°C

В некоторых районах региона будет чуть теплее

Сегодня, 19 мая, в Челябинской области ожидаются сильный ветер и понижение температуры. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

Днем температура воздуха в регионе составит +21, +26°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

В Челябинске 19 мая осадков не ожидается. Днем ртутные столбики покажут +22, +24°C. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.