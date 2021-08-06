В Челябинской области температура воздуха снизится до +22°C

Южноуральцев ожидают дожди, грозы и сильный ветер

Жара в Челябинской области идет на спад. Сегодня, 6 августа, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют понижение температуры до +24, +26°C, дожди, грозы и порывистый ветер.

В Челябинской области дожди с грозами начнутся во второй половине дня. В некоторых районах региона синоптики прогнозируют град. Столбики термометров покажут от +22 до +27°C, на юге будет теплее — до +30°C. Ветер от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 14, при грозах — 15—20 метров в секунду.

В Челябинске также пройдут дожди, возможны грозы. Днем ртутные столбики поднимутся до +24, +26°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.

По словам начальника отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометеоцентра Екатерины Выходцевой, понижение температуры обусловлено прохождением по территории области холодного фронта.

Региональное ГУ МЧС России опубликовало экстренное предупреждение и напомнило южноуральцам о том, что от сильного ветра опасно прятаться на остановках общественного транспорта, стоять под рекламными щитами, деревьями и около стен домов. Лучше всего укрыться в подъезде жилого дома. Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.