В Челябинской области температура воздуха поднимется до +37°C

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение

Аномально жаркая погода задержится в Челябинской области еще на пару дней. В среду, 4 августа, синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют повышение температуры до +37°C и небольшие дожди в некоторых районах региона.

В Челябинске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью составит +15, +17°C, днем воздух прогреется до +32, +34°C. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области прогнозируют осадки в виде кратковременного дождя, возможна гроза. В ночные часы ртутные столбики покажут +13, +18°C. Днем столбики термометров поднимутся до 37°C выше нуля. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами возможны порывы до 14 метров в секунду.

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с аномальной жарой и напомнило южноуральцам о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности и поведения на воде.

«В этот период повышается вероятность возникновения ландшафтных пожаров, возрастают риски перехода огня на населенные пункты. Приготовление пищи на своих участках следует проводить в специальных несгораемых емкостях, но с соблюдением всех противопожарных требований. Среди них: безветренная погода, наличие первичных средств пожаротушения, соблюдение противопожарного расстояния от мангала до зданий, сооружений, иных построек, очистка территории от горючих материалов»,— добавляют в ведомстве.

Редакция ИА «Первое областное» также напоминает о том, что в жаркую погоду необходимо выполнять ряд простых рекомендаций, чтобы избежать перегрева и плохого самочувствия.