В Челябинской области температура воздуха опускалась до +1°С в июле-2025

Второй летний месяц выдался не только прохладным, но и дождливым

Июль-2025 испытывал жителей Челябинской области на прочность. Несмотря на то, что второй летний месяц считается самым теплым, в этом году он был прохладным, если не холодным. Кроме того, в регионе выпала почти двухмесячная норма осадков, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В целом средняя температура воздуха составила +16...+20°С, это в пределах или на 1°С ниже нормы. Тепло было 9-12 и 21-25 июля, максимальные температуры воздуха достигали 26-32°С. В холодные периоды, которые наблюдались в каждой декаде месяца, среднесуточные температуры воздуха равнялись 12-18°, на 2-5°С ниже нормы. Минимальные температуры в эти дни колебались от +1 до +10°С»,— рассказали синоптики.

Дождей в июле было много: за месяц выпало до 130 миллиметров осадков, а это 160% месячной нормы. Особенно сильные дожди пришлись на третью декаду месяца, когда на погоду в регионе влиял малоподвижный циклон. Больше всего «досталось» Миассу: 28 июля за 12 часов там выпало 35 миллиметров осадков — это почти 70% месячной нормы. Меньше всего дождей прошло на крайнем юге, в юго-восточных, крайних восточных и центральных районах.

Хорошо запомнился июль и жителям Верхнего Уфалея: 3 июля ветер разогнался до 35 метров в секунду, тогда как уже 20 метров в секунду считаются опасными.

«Шквал был связан с конвективными процессами на волновом фронте»,— сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Несмотря на обильные осадки, второй летний месяц выдался солнечным: солнце светило около 340 часов при норме около 305.

Август, по предварительным данным, будет спокойным и теплым: средняя температура ожидается в норме — а это около +18 градусов. Обильных осадков синоптики не обещают.