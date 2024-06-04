В Челябинской области температура в мае‑2024 была на 4°С ниже нормы

Столбики термометров опускались до −8 градусов

Май в этом году в Челябинской области выдался холодным. Ночью местами температура воздуха то и дело опускалась до минусовых значений, а местами шел снег и даже устанавливался временный снежный покров. Синоптики областного Гидрометеоцентра рассказали, что температура воздуха в последнем весеннем месяце в среднем была на 4 градуса ниже нормы, и объяснили, с чем это было связано.

«Длительное влияние глубокой высотной ложбины и арктической воздушной массы в течение месяца обусловило преобладание холодной и ветреной погоды. Средняя за месяц температура воздуха составила +7...+10˚С, что на 3—4˚С ниже нормы. В течение месяца 23 дня по территории области отмечались заморозки, а самыми холодными ночами были 5 и 6 мая: тогда температура понижалась до −8°С»,— рассказали синоптики.

Самые теплые дни наблюдались в третьей декаде мая: температура поднималась до +25 градусов.

В первой половине месяца нередко наблюдались дожди со снегом и даже устанавливался временный снежный покров. Наиболее сильные смешанные осадки прошли 13 мая, причем наблюдались они почти на всей территории области.

«Наибольшее количество осадков за месяц наблюдалось в окрестностях метеостанции Бродокалмак (северо-восточный район) — 81 миллиметр, что составило 160% нормы. Наименьшее количество осадков отмечено в Аргаяшском районе и Бредах — до 34 миллиметров, то есть 65—90% месячной нормы»,— уточнили синоптики.

А еще месяц был ветреным: на протяжении 19 дней на территории региона были порывы ветра до 21 метра в секунду.

Изнуряющей жары или аномальных холодов в июне ждать не стоит. По данным синоптиков, температура воздуха будет средней — а это около +20 градусов. Осадки также будут выпадать в пределах нормы.