В Челябинской области температура рухнет до +5 °C в ночь на 22 августа

Днем в регионе будет по‑летнему тепло

Погода в Челябинской области пошла на поправку: циклон отступил, и на смену ему пришел антициклон. Дождей в пятницу, 22 августа, и предстоящие дни не ожидается. А воздух сможет прогреться до +25 градусов. Правда, предстоящая ночь местами выдастся холодной, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске в ночь на пятницу температура опустится до +14 градусов. Днем синоптики обещают от 22 до 24 градусов тепла. Облака будут периодически скрывать солнце, но обойдется без дождя. Ветер северо-западный, 5—10 метров в секунду.

По области осадков также не будет. Ночью столбики термометров снизятся до +9…+14 градусов, в горах и низинах похолодает до +5. Днем — от +20 до +25 градусов. Утром отдельные районы окутают туманы. Ветер сохранится северо-западным и ожидается умеренным — до 10 метров в секунду.