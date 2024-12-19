В Челябинской области температура опустится до −21

Южный циклон сменится северным, который также принесет с собой осадки

В Челябинскую область пришла предновогодняя погода — уже несколько дней регион накрывает снегом. Наибольшее количество снега за сутки выпало в Южноуральске — 18 сантиметров. В столице Южного Урала цифра поменьше — 13 сантиметров. О том, какие циклоны преобладают в регионе и насколько понизится температура, ИА «Первое областное» рассказал начальник Челябинского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Валерий Кочегоров.





Пока в Челябинской области сохраняется южный циклон, который пришел с Поволжья. В ближайшие сутки в регионе будет облачная погода с прояснениями. В большинстве районов ожидается снег, на дорогах — гололедица от наката. Ветер северной четверти, 4—9 метров в секунду. Ночью температура опустится до −11, −16, в горах и низинах до −21.

Как уточнил Валерий Кочегоров, в пятницу днем будет −6, −11, на севере области столбик термометра опустится до −15. В ближайшие сутки прогнозируется выпадение до 20 сантиметров снега (до 7—8 миллиметров осадков), в Челябинске 8—10 сантиметров (3—4 миллиметра).





В Челябинске 20 декабря ожидается облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой снег, температура опустится до −12, −14. Днем будет преимущественно без осадков, а столбик термометра поднимется до −7, −9. Ветер северной четверти, 4—9 метров в секунду.

В пятницу южный циклон отойдет на северо-восток к Омску. И на несколько дней установится морозная погода без осадков.

«Ближе к воскресенью к нам придет новый арктический циклон, который опять принесет нам осадки. Но заходить он будет не с юга, а с севера. Поэтому осадки начнутся с северной части области, постепенно переходя к южным и восточным районам. Пока прогнозируется до умеренных осадков», — сказал Валерий Кочегоров.

Отметим, что погоду на Новый год прогнозировать пока рано.