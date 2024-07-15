В Челябинской области температура опустится до +18 градусов 16 июля

Но только в отдельных районах региона

Во вторник, 16 июля, в Челябинской области ожидаются небольшие дожди, в отдельных районах могут прогреметь грозы. Где-то столбики термометров поднимутся до +26 градусов, а где-то будет ниже +20, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Погоду на Южном Урале будет определять медленно уходящий на восток циклон с фронтальной системой, пролегающей по юго-востоку и востоку нашего региона»,— рассказали синоптики.

Предстоящей ночью отметка на градуснике в Челябинске приблизится к +14°C, днем достигнет +23...+25 градусов Цельсия. Облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Есть вероятность грозы. Ветер северный, северо-восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области в ночные часы температура воздуха установится в пределах от +12 до +17°C, при прояснении опустится до +9°C. Местами пройдут кратковременные дожди, в восточной половине синоптики прогнозируют ливни и грозы. Днем столбики термометров установятся в пределах от +21 до +26°C, на юге потеплеет до +18°C. Облачно с прояснениями, в отдельных районах сохранятся кратковременные дожди и грозы. Ветер преимущественно северный, северо-восточный, 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.