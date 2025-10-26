В Челябинской области температура будет выше климатической 26 октября

Облаков прибавится

Сегодня, 26 октября, в Челябинской области воздух сможет прогреться до +12°С. Осадков по-прежнему не будет, но облаков станет чуть больше, чем в предыдущие дни. Ветер сохраняется слабым, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске будет облачно с прояснениями. Температура воздуха поднимется до плюс 7 — 9°С. Ветер южный, до 3 метров в секунду.

В Магнитогорске в первой половине дня солнечно, во второй — пасмурно. Градусники покажут +5°С. Ветер южный, слабый.

В Миассе и Златоусте установится ясная погода. Воздух прогреется до +8°С.

В Бредах ожидается облачная погода с прояснениями и 10°С тепла. Ветер южного направления, 4 метра в секунду.

В Верхнеуральске солнца будет много, однако столбики термометров достигнут лишь +5°С.

В Бакале и Троицке — ясно и +9°С. Ветер южный, слабый.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +7 до +12°С. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Местами возможен туман. Ветер южного направления, от 2 до 7 метров в секунду.