В Челябинской области температура будет варьироваться от +7 до +28 градусов 23 апреля

Погода ожидается дождливой, но не везде

Сегодня, 23 апреля, в Челябинске будет около +15 градусов. В отдельных районах области температура будет почти вдвое выше, в других — почти вдвое ниже. Местами пройдут дожди, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Этим утром отметка на градуснике в Челябинске приблизится к +8°C, дневной прогрев составит около +16°C. Переменная облачность, вероятны осадки в виде небольшого дождя. Ветер восточного направления 5—10 метров в секунду.

В Челябинской области в утренние часы будет около +5°C, местами теплее. Днем температура воздуха на севере регионе поднимется до +11...+16 градусов, на юге — до +18...+23 градусов. В крайних южных и западных районах синоптики прогнозируют до +26°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Не исключаются грозы. Ветер преимущественно восточный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.