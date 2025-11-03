В Челябинской области температура будет ниже средней на 5 градусов 3 ноября

Местами похолодает до -7 градусов

Сегодня, 3 ноября, в Челябинской области ожидается преимущественно ясная и морозная погода: почти на всей территории региона температура будет отрицательной. На дорогах возможен гололед, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске столбики термометров покажут около −6°С. Облачно с прояснениями. Ветер северный, до 6 метров в секунду.

В Магнитогорске — солнечно и до −2°С.

В Миассе также будет ясно. Температура составит −3°С. Ветер северный, 4 метра в секунду.

В Златоусте день тоже выдастся ясным, похолодает до −5°С. Ветер северо-западного направления, слабый.

В Аше тепло до 1°С. Пасмурно.

В Бредах ожидается облачная погода с прояснениями. Градусники покажут −2°С. Ветер северный, 7 метров в секунду.

Холоднее всего будет в Бакале — синоптики обещают −7°С. Ясно. Ветер северо-западный, около 3 метров в секунду.

В Троицке — около −4°С и облачно с прояснениями. Ветер северный, 6 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −6 до +1°С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северного направления, 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.