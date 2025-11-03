Сегодня, 3 ноября, в Челябинской области ожидается преимущественно ясная и морозная погода: почти на всей территории региона температура будет отрицательной. На дорогах возможен гололед, сообщили в областном Гидрометеоцентре.
В Челябинске столбики термометров покажут около −6°С. Облачно с прояснениями. Ветер северный, до 6 метров в секунду.
В Магнитогорске — солнечно и до −2°С.
В Миассе также будет ясно. Температура составит −3°С. Ветер северный, 4 метра в секунду.
В Златоусте день тоже выдастся ясным, похолодает до −5°С. Ветер северо-западного направления, слабый.
В Аше тепло до 1°С. Пасмурно.
В Бредах ожидается облачная погода с прояснениями. Градусники покажут −2°С. Ветер северный, 7 метров в секунду.
Холоднее всего будет в Бакале — синоптики обещают −7°С. Ясно. Ветер северо-западный, около 3 метров в секунду.
В Троицке — около −4°С и облачно с прояснениями. Ветер северный, 6 метров в секунду.
В целом градусники в регионе покажут от −6 до +1°С. Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северного направления, 5—10 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.