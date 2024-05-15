«Наличие средств идентификации на товарах, подлежащих обязательной маркировке, является необходимым критерием законного ввоза такой продукции в Россию. В связи с введением акциза на сахар есть вероятность замены этого ингредиента на сахарозаменители, которые могут быть опасны. Наличие маркировки гарантирует состав и качество товара», — пояснил начальник службы таможенного контроля после выпуска товаров Челябинской таможни Денис Цымбал.
Всего же в 2024 году Челябинская таможня проконтролировала 16 тысяч транспортных средств, перевозивших 253 тысячи тонн товаров. Таможенники предотвратили 60 фактов незаконного перемещения продукции общим весом почти 730 тонн.