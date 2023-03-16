В Челябинской области таксистам оформят лицензию за пять дней

Государственную услугу оказывают в электронном виде

Получить разрешение на перевозку пассажиров легковым такси теперь можно с помощью портала «Госуслуги». Об этом сообщает региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта. В ведомстве подчеркивают, что для оптимизации процесса предоставления услуги срок выдачи разрешения сокращен до пяти рабочих дней. Чтобы подать такое заявление через «Госуслуги», нужна подтвержденная «учетка» ИП или юридического лица.

«Подача заявления в электронном виде имеет ряд преимуществ — это возможность самостоятельного изучения информации об услуге, возможность получения сведений о статусе рассмотрения заявления и готовности разрешения, удобство заполнения заявления и экономия личного времени», — сообщили в областном Миндортрансе.

На странице оказания услуги указано, что за выдачу разрешения на перевозку пассажиров и багажа легковым такси нужно заплатить 1193 рубля, а дубликат этого документа обойдется в 596,5 рубля. Столько же необходимо отдать за переоформление лицензии. Плату за государственную услугу почти два года назад снизили в два раза: раньше за документ отдавали 2400 рублей.

Для получения госуслуги нужно заполнить электронное заявление и внести данные документа, удостоверяющего личность, свидетельства о регистрации транспортного средства, которое будет использоваться для перевозок, а также договора лизинга или аренды на машину либо доверенности на распоряжение транспортным средством.