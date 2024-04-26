В Челябинской области свыше 14 тысяч ликвидаторов радиационных катастроф

Все они получают социальную поддержку

26 апреля в России отмечается памятная дата — День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф. В Челябинской области больше 14 тысяч ликвидаторов получают пенсии, ежемесячные денежные выплаты и другие меры социальной поддержки, рассказали в региональном отделении СФР. Большинство из них — пострадавшие на Чернобыльской АЭС.

Участники ликвидации радиационных катастроф относятся к категории льготников и имеют право на ежемесячные денежные пособия. Если ликвидаторы признаны инвалидами, то они могут стать получателями одновременно двух выплат.

«Каждый участник ликвидации радиационных или техногенных катастроф имеет право на пенсионное обеспечение и меры социальной поддержки со стороны государства. Средний размер государственной пенсии в Челябинской области для указанной категории и членов их семей cоставляет 20 743 рубля, а размер ЕДВ достигает 2 654 рублей», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Также для пострадавших в ликвидации радиационных катастроф предусмотрен досрочный выход на пенсию по старости. Граждане, принимавшие участие в ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС в 1986—1987 годах, выходят на пенсию на 10 лет раньше, за период с 1988 по 1990 год — на 5 лет. При этом необходимым условием является наличие страхового стажа не менее 5 лет.