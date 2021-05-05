В Челябинской области сутки искали слабослышащего подростка

Пропавшего в Коркино мальчика обнаружили в Троицке

В Челябинской области волонтеры поисково-спасательных отрядов сутки искали 16-летнего подростка с особенностями развития. Мальчик пропал утром 4 мая, когда находился с родственниками в Коркино. К поискам сразу же подключили добровольцев, поскольку у подростка проблемы со здоровьем.

Утром 5 мая стало известно, что мальчик найден. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, подростка нашли в Троицке. По неподтвержденной информации, в город он добрался на электропоезде.