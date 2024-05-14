В Челябинской области судебный пристав отговорила пенсионерку переводить деньги мошенникам

Взятый потерпевшей кредит удалось закрыть

В Снежинске сотрудница городского отделения судебных приставов смогла убедить пенсионерку не переводить мошенникам крупную сумму денег, а также отвела бабушку домой и вызвала полицию. История завершилась благополучно. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.

Инцидент произошел в начале мая. Дознаватель подразделения старший лейтенант внутренней службы Луиза Примак после работы зашла в магазин и встретила там свою бывшую коллегу. Последняя сообщила, что у банкомата стоит пенсионерка, которая собирается перевести мошенникам крупную сумму. Слушать кого-либо женщина не желает.

Луиза Примак подошла к пенсионерке и выяснила, что ей сообщили о якобы большом долге, который нужно срочно погасить. Пенсионерка по указке мошенников оформила кредит на сумму 500 тысяч рублей, купила сотовый телефон и на вызванном для нее такси отправилась к банкомату переводить деньги. Судебный пристав попыталась уговорить женщину немедленно пройти в отдел полиции и написать заявление о мошенничестве, но пенсионерка не желала ничего слушать.

«В это время жулики продолжали звонить. По разрешению женщины на пару звонков ответила дознаватель, которую мужской голос сначала попросил „помочь маме перевести деньги сыну“, хотя сына у той не было, а затем, услышав жесткий отказ, резко перешел на угрозы и потребовал немедленно заняться переводом денег. Понимая, что мошенники не отстанут от своей жертвы, наша коллега уговорила женщину повременить с переводом денег и проводила ее домой. Открывшей дверь квартиры дочери она объяснила причины визита и ситуацию, в которую попала ее мама. Поскольку женщина продолжала находиться под воздействием мошенников, называя их „серьезными людьми“, Луиза Примак вызвала полицию и, дождавшись представителя правоохранительных органов, со спокойным сердцем отправилась домой»,— рассказали в ведомстве.

В результате пенсионерку удалось убедить в том, что с ней разговаривали мошенники. А с банком договорились о возврате денег и закрытии кредита.

Полицейские неоднократно предупреждают о том, что не следует брать трубку, если звонят с незнакомого номера, а также называть свои данные и данные банковских карт. Если в разговоре зашла речь о деньгах, необходимо сразу же прервать беседу и самостоятельно позвонить в банк. Если есть сомнения в адекватности происходящего, можно позвонить на короткий номер горячей линии *1593 и проконсультироваться.