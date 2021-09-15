В Челябинской области суд взыскал 150 тысяч рублей с детского лагеря за травму ребенка

Мальчик упал со второго яруса кровати и ударился головой

В Челябинской области суд взыскал с детского оздоровительного комплекса «Уральская березка» 150 тысяч рублей в счет законного представителя 10-летнего мальчика. Ребенок получил тяжкий вред здоровью во время отдыха, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В июле 2018 года ночью мальчик упал со второго яруса кровати, так как на ней отсутствовали ограничительные дужки. Ребенок ударился головой, вред здоровью оценен как тяжелый.

«ДОК „Уральская березка“ не в полной мере обеспечены безопасные условия для оздоровления несовершеннолетних. Требования прокурора Металлургическим районным судом признаны законными и обоснованными, в пользу несовершеннолетнего взыскано 150 тысяч рублей в счет возмещения причиненного морального вреда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Апелляционной инстанцией областного суда решение оставлено без изменений. Ответчик перечислил деньги пострадавшей стороне.