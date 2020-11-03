В Челябинской области суд вынес приговор продавцам интернет-магазина наркотиков

Из незаконного оборота изъяли более 5 кг запрещенных веществ.

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Челябинский областной суд вынес приговор пятерым участникам преступной группы, распространявшим наркотики в интернете. Для этого они использовали интернет-магазины «Парфюмер» и «Аврора174».

Преступники сбывали синтетические наркотики в Челябинске и Челябинской области, а также в Казани, Уфе, Перми, Оренбурге, Ижевске и Тюмени.

«В результате преступной деятельности осужденных легализованы денежные средства, полученные в процессе незаконного сбыта наркотических средств, в сумме свыше 34 миллионов рублей. Из незаконного оборота изъято свыше пяти килограммов наркотических средств», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Организатору назначили 22 года лишения свободы, соучастникам — от 7 до 20 лет.