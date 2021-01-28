В Челябинской области суд вынес приговор туристам, избившим пожилых супругов на базе отдыха

Трое напали на сторожа и администратора

В Верхнем Уфалее суд вынес приговор местному жителю и супругам из Свердловской области, которые напали на пожилых работников базы отдыха. Они признаны виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Кроме того, женщина признана виновной в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Летом 2018 года на базе отдыха «Пристань» трое соучастников причинили сторожу базы тяжкий вред здоровью, а его супруге, которая работала администратором, — вред здоровью средней тяжести. Конфликт произошел из-за возврата денег за арендованный шатер. Пожилые люди являются инвалидами.

«При назначении наказания одному из подсудимых суд учел активное способствование раскрытию и расследованию преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда в размере 400 тысяч рублей, полное признание вины, раскаяние, мнение потерпевших и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года», — сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области.

Супругам назначили лишение свободы. Мужчине — семь лет колонии строгого режима, женщине — три года колонии-поселения. Также удовлетворен иск о моральном и материальном вреде на сумму свыше 300 тысяч рублей.