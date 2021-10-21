В Челябинской области суд обязал вселить в квартиру супругов чужого мужчину

И выселить законного мужа хозяйки

Семья из Магнитогорска может распасться из-за курьезного решения суда. Фемида постановила выселить из квартиры законного супруга женщины и вселить туда ее бывшего мужа.

После того как судебные приставы исполнят это решение, нынешний супруг сможет приходить к жене в гости лишь до 10 часов вечера. Чтобы остаться на ночь, ему придется спрашивать разрешения у первого мужа.

Подробности этой истории нам рассказали сами обескураженные супруги — Надежда и Алексей Кузнецовы (имена по просьбе героев изменены. — Прим. ред.).

«НА ЖИЛПЛОЩАДЬ НЕ ТРАТИЛСЯ»

С первым мужем Надежда прожила около восьми лет. Развелась пара из-за пристрастия Виктора к выпивке и постоянным гулянкам. Женщина не хотела, чтобы две крохи-дочки видели дома неадекватного папу и выставила мужчину из их общей квартиры. А он и рад был избавиться от родительских обязательств.

Впрочем, общей квартира считалась условно. В ее покупку Надежда вложила личные 800 тысяч рублей, доставшиеся по наследству, еще 500 тысяч семья заняла в банке. Но ипотеку погасили практически в тот же год средствами материнского капитала. Его размер тогда превышал 400 тысяч рублей. Получается, первый муж на покупку квартиры практически не потратился.

«После выплаты ипотеки нужно выделить доли в квартире на всю семью. Я сидела в декрете и в юридические моменты тогда не вникала. Соглашение о выделении долей готовила моя свекровь, мама мужа. Она решила, что детям следует оформить в собственность по паре метров, а на нас с супругом — разделить всю оставшуюся жилплощадь. Так мой первый муж и стал владельцем едва ли не половины квартиры», — рассказывает Надежда.

«ПЫТАЛСЯ ВСКРЫТЬ ЗАМОК И ЗАЙТИ»

Оформлять прописку по новому адресу Виктор не стал. Официально он зарегистрирован в одной из двух квартир своей мамы. Туда же Виктор ушел после развода, а потом и вовсе уехал работать в Татарстан. Денег на дочек, а тем более на оплату квартиры, хотя бы за свою долю, Виктор не присылал. Почти три года Надежда тянула детей и хозяйство на свою небольшую зарплату.

А потом в ее жизни появился надежный и преданный человек — Надежда вышла замуж за Алексея. Крохи-девочки подросли, семья решила продать скромную двушку и купить что-либо попросторнее. Но для этого было необходимо сократить долю первого мужа и выкупить ее за наличные. Добровольно отказываться от жилья Виктор не согласился. И Кузнецовы подали иск в Правобережный районный суд.

Тогда первый муж начал военные действия. Виктор вернулся в родную Магнитку и попробовал заселиться в квартиру, где не осталось ни одной его вещи. Несколько раз мужчина с друзьями пытался взломать замки, а как-то раз вместе с мамой — спилить дверь в квартиру. Кузнецовы пожаловались на мужчину в полицию. После этого бывший муж подкараулил Надежду на улице и набросился на нее с кулаками. А потом подал в суд встречный иск, требуя выселить Алексея.

В СОБСТВЕННОСТИ — ТРИ МЕТРА, НО МОЖЕТ ЖИТЬ КАК ХОЗЯИН

Правобережный районный суд встал на сторону бывшего мужа. Тогда Надежда подала апелляцию в Челябинский областной суд. Судебное заседание состоялось на днях. Дело выиграно, но частично.

«Так как мой первый муж почти не тратился на покупку квартиры, его долю уменьшили до трех квадратных метров. Также суд поддержал встречный иск и постановил вселить первого мужа в нашу маленькую квартиру и выселить Алексея», — возмущается женщина.

Так как доля у Виктора слишком мала, ее физически нельзя выделить, очертить. Это значит, что мужчина может свободно передвигаться по всей квартире — заходить в детскую, в спальню супругов, пользоваться всей мебелью, готовить пищу на кухне и принимать душ...

При этом нынешний законный супруг Надежды, также собственник нескольких квадратных метров (их ему подарила супруга), должен выехать из квартиры.

Сейчас супруги ждут письменных разъяснений суда, чтобы обжаловать это решение.

«Решение суда курьезное, я удивлен. Сама ситуация выглядит нелепо. Если человек не проживает в квартире годами, значит, жилплощадь ему не так уж нужна. К тому же выделить несколько квадратных метров из общей площади ему в пользование не получится. В моей практике были такие дела. Обычно суд соглашается, что мелкие доли подлежат принудительному выкупу у владельцев. Я советую супругам оспорить и это решение», — говорит челябинский адвокат Александр Щербинин.

Кузнецовы планируют судиться дальше.