В Челябинской области субсидии по оплате ЖКУ будут начислять по‑новому

Рассказываем, что изменилось в 2023 году

В 2023 году в Челябинской области изменились правила начисления субсидий по оплате коммунальных услуг. Как сообщили в Контрольно-счетной палате региона, изменения коснулись расчета доходов, а также отмены субсидирования.

Теперь при рассмотрении документов на получение субсидии учитываются доходы, полученные за последние полгода до месяца перед месяцем обращения. Например, если семья подала заявление в октябре 2023 года, то доходы будут учитывать с марта по август.

Прекратят выплачивать субсидию при наличии у ее получателя задолженности по оплате ЖКУ, подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом.

Кроме того, благодаря нововведениям российские регионы получили возможность устанавливать разные лимиты расходов на коммунальные услуги, делить получателей субсидий по социальным категориям и определять для каждой такой категории порог трат на ЖКУ.

Также в ведомстве напомнили, что компенсация рассчитывается по специальной формуле и не по фактически занимаемой площади помещений, а по нормативной. А еще для ее оформления не нужен статус малоимущего, так как размер субсидии зависит от дохода и соотношения с прожиточным минимумом, а также лимитом расходов на ЖКУ, который в Челябинской области составляет 22% и 11% для отдельных категорий граждан.

Кстати, за последние три года количество семей, получающих субсидию, заметно снизилось. Это связано с ростом реальных доходов южноуральцев.