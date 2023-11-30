В Челябинской области студенты-медики получили ежемесячную прибавку к стипендии

Льгота касается целевиков, которые обучаются по программам среднего профессионального образования

Студенты-медики, которые обучаются по целевому набору в средних профессиональных заведениях Челябинской области, получат дополнительную ежемесячную выплату в размере тысячи рублей. Решение об этом по инициативе губернатора региона Алексея Текслера принято 30 ноября на заседании Заксобрания области.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что эта мера социальной поддержки направлена на устранение дефицита медицинских кадров и на привлечение медицинских работников на село.

Деньги буду выплачивать в течение всего учебного года, за исключением летних каникул, то есть прибавка будет начисляться студенту с 1 сентября по 30 июня. Ожидается, что в 2024 году в Челябинской области в средних профессиональных заведениях будет создано 380 мест для студентов-целевиков.

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