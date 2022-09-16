В Челябинской области студента оштрафовали за подкладывание камней на рельсы

Нарушитель сделал это ради забавы

В Челябинской области на перегоне станций Муслюмово — Кунашак задержали 19-летнего студента, подкладывающего камни на рельсы. Инцидент произошел вечером 15 сентября, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД на транспорте.

Парня заметил машинист грузового поезда и сообщил в полицию. Молодой человек пояснил, что возвращался из техникума домой и ради забавы решил оставить камни на рельсах, чтобы дождаться прибытия поезда. Как только состав проехал, нарушитель хотел скрыться, но не успел. С парнем провели профилактическую беседу.

«Наложение посторонних предметов на рельсы влечет за собой возможность серьезных последствий для железной дороги, вплоть до схода состава и, как следствие, человеческих жертв и убытков», — напомнили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

В отношении молодого человека составили административный протокол. Нарушитель заплатит штраф в размере трех тысяч рублей.

Напомним, ранее сотрудники транспортной полиции установили четверых подростков, которые гуляли рядом с железнодорожными путями и решили подложить на рельсы камни и пластиковую игрушку.